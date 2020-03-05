وظائف شاغرة : شركة اللولو هايبر ماركت تعلن عن مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات

نتابع عرض عدد جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، حيث تعلن شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية الكبرى، عن مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة “منتجع النخيل – مول توينى بلازا – التجمع الأول – أمام أكاديمية الشرطة” والمعلنة بوزارة القوى العاملة لشهر مارس 2020، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف شركة اللولو هايبر ماركت

مطلوب عدد 10 مدير قسم أغذية، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 15 مدير قسم إلكترونيات، مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب عدد 75 كاشير، مؤهل عالي أو متوسط وفوق متوسط. مطلوب عدد 20 مدخل بيانات، مؤهلات عليا أو متوسطة. مطلوب عدد 15 شيف قسم الطازج. مطلوب عدد 10 شيف حلواني مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 أمين مخزن، يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب عدد 240 بائع، جميع الأقسام، مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلو بعدد 35 مشرف قسم ملابس، مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب عدد 15 مساعد شيف، يجيد القراءة والكتابة. مطلوب عدد 75 فرد امن، مؤهل متوسط أو اقل من متوسط.

وظائف آخري:-

وللراغبين تقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية، والعمل بنظام الورديات، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية لتحديد موعد المقابلات الشخصية: 01150110024 – 01124992182 – 01153633830