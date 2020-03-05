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2020-03-05 وظائف للنساء في مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة بمسمى مدربة قيادة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة عن توفر وظائف للنساء شاغرة، للعمل بالمدرسة في محافظة جدة، بمسمى (مدربة قيادة). واشترطت المدرسة امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول، والقدرة على تقديم التدريب، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: – مدربة قيادة. Advertisements شروط التقديم: رخصة قيادة (سارية المفعول).

القدرة على تقديم التدريب في مجال القيادة.

معرفة بسلامة وقواعد وأنظمة المرور.

يفضّل وجود خبرات سابقة في مجال تدريب القيادة. تاريخ التقديم : متاح الآن. رابط التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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