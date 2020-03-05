شكرا لقرائتكم وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05 وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية للعمل في محافظة جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفر وظائف إدارية في جدة، بمسمى أخصائي إدارة العقود والأداء، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة: – أخصائي إدارة العقود والأداء. Advertisements شروط التقديم: درجة البكالوريوس في الهندسة. خبرة لا تقل عن 3 سنوات. يفضل شهادة PMP. المعرفة في B وFIDIC المعايير. يفضل المعرفة في قانون المشتريات السعودي. مهام الوظيفة: مراجعة وإدارة جميع مستندات العقود. تقديم المشورة في أي قضايا خاصة بالعقود. تحليل المطالبات. إدارة العطاءات. رابط التقديم : – عبر بوابة linkedin من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.