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2020-03-05 وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات للعمل في المستشفيات بعدة مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في المستشفيات التالية: Advertisements مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي تركيبات الأسنان. مبرمج ومحلل أنظمة حاسب آلي. تقنية الأشعة السينية/ X-RAY TECHNOLOGIST. سكرتيرة طبية بإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى. مصمم جرافيك/ Graphic Designer. استشاري- أمراض القلب. مسجل في أمراض الكلى. أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية. – للتقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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