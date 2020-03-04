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2020-03-04 الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق للعمل في مدينة جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (Specialist Aviation Admin/ مشرف طيران متخصص) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفق التفاصيل التالية: الوصف الوظيفي: Advertisements مساعدة ودعم عمليات إدارة معايير الطيران والمشاركة في تحقيق أهدافها.

يتم العمل تحت إشراف مباشر من خلال المساعدة في مهام وأنشطة محددة. الشروط: سعودي الجنسية.

المؤهل: ثانوية/ دبلوم/ درجة البكالوريوس في إدارة الطيران/ علوم الطيران/ القانون.

العمل في مدينة جدة. المهارات المطلوبة: التفكير التحليلي.

مهارات التخطيط والتنظيم.

مهارات الاتصال والتنسيق.

العمل الجماعي.

استخدام الحاسب الآلي.

إدارة الوقت.

معرفة السياسة والإجراءات. طريقة التقديم: ترفق شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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