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2020-03-04 وظائف لحملة البكالوريوس بـ الطيران المدني يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة (درجة البكالوريوس) وفق المسميات التالية: 1– رئيس قسم قنوات الاتصال المهارات: القدرة على سرد القصص بإيجاز باستخدام الأمثلة، والبيانات، والاقتباسات، والأبحاث التي من شأنها إثارة الانتباه والتفكير. خبرة مثبتة في مجال إدارة الأفراد ومهارات التفويض والتفرغ. طلاقة التحدث باللغة العربية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة. الشروط: سعودي الجنسية. المؤهل: البكالوريوس في الإدارة أو العلاقات العامة أو الصحافة أو الأدب العربي أو اللغة. الخبرة: الحد الأدنى: 5 سنوات. 2– أخصائي خدمة عملاء Advertisements المهارات: القدرة على سرد القصص بإيجاز باستخدام الأمثلة، والبيانات، والاقتباسات، والأبحاث التي من شأنها إثارة الانتباه والتفكير.

طلاقة التحدث باللغة العربية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة. الشروط: سعودي الجنسية.

المؤهل: درجة البكالوريوس في الإدارة أو العلاقات العامة أو الصحافة أو الأدب العربي/ اللغة.

الخبرة: الحد الأدنى: 3 سنوات. 3– محلل أداء المهارات: طلاقة التحدث باللغة العربية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

مهارات قوية في العمل على برنامج Microsoft Excel.

قدرة تحليلية ممتازة، وانتباه قوي إلى التفاصيل.

قدرة على تصميم تقارير بشأن الأداء، وجودة البيانات. الشروط: سعودي الجنسية.

المؤهل درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة.

الخبرة: الحد الأدنى: 3 سنوات. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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