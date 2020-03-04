وظائف في وزارة الشؤون الإسلامية .. هنا رابط التقديم

2020-03-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر وظائف (إمام – مؤذن)، حيث يمكن الاطلاع على شروط الوظائف والتقديم عليها عن طريق منصة التوظيف المتاحة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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وأوضحت الشؤون الإسلامية أنه يمكن الاطلاع على شروط الوظائف والتقديم عليها عبر الرابط التالي: هنا

وبالنسبة إلى شروط وظائف الإمام فهي:

أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل العمر عن 18 سنة . الحصول على الشهادة الثانوية. حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية. التفرغ التام للعمل. اجتياز الكشف الطبي. حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

أما شروط وظائف المؤذن فهي:

أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل العمر عن 18 سنة . الحصول على الشهادة الثانوية. حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية. التفرغ التام للعمل. اجتياز الكشف الطبي. حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

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