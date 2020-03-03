وظائف شاغرة بفروع مستشفى دله

2020-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف حسابات المرضى (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي صلة.

– مهندس طبي حيوي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الطبية الحيوية)، أو ما يعادلها.

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– فني طبي حيوي (تبوك): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الطبية الحيوية).

– سائق (الرياض): شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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