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#وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. رجل أمن- بنده غرناطة (جدة).
. مدرب- مهارات البيع بالتجزئة (الرياض).
. مساعد فئة المبيعات (جدة).
. مدرب- مهارات البيع بالتجزئة (الدمام).
. كاشير- بنده ظهرة لبن (عدد وظيفتين/ الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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