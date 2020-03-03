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#وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. وكيل- السوق والتجارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، أو الإحصاء، أو الاقتصاد).
. مسؤول الهندسة الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
. أخصائي إدارة تهديدات أمن المعلومات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، أو تقنية المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي)، أو المجالات ذات الصلة.
. مدير مكتب دعم مراقبة الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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