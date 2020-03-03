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2020-03-03 وظائف إدارية لدى شركة الاتصالات السعودية للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، بمسمى (محلل أعمال أول)، ومن ضمن الشروط على المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية، وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه. الوظائف الشاغرة :- – محلل أعمال أول التخصصات المتاحة :- Advertisements 1- إدارة الأعمال.

2- اقتصاد.

3- نظم المعلومات الإدارية. شروط التقديم :- 1- درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات وإعداد التقارير في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم). تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم :- اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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