وظائف شاغرة : براتب 5000 جنية| وظائف خالية بشركة راية للمطاعم لجميع المؤهلات

تعلن شركة راية للمطاعم كبرى الشركات العاملة في مجال المطاعم على المستوى الإقليمي والعالمي، وهى إحدى شركات راية “الشيخ زايد – المحور المركزي” عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف شركة راية للمطاعم

مطلوب عدد 10 ويتر، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 10 باريستا، مؤهل عالي وخبرة سنة على الأقل في نفس المجال، براتب 5000 جنية. مطلوب عدد 4 مضيفة – هوست، مؤهل عالي براتب 4200 جنية. مطلوب عدد 15 شيف، يشترط مؤهل عالي براتب 5500 جنية. مطلوب عدد 15 شيف، ويشترط أن لا يق المؤهل عن إعدادية، براتب 3400 جنية، وخبرة سنة. مطلوب عدد 15 ستيوارد، خبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 3400 جنية.

وظائف آخري:-

ولجميع الوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنه، وخبرة لا تقل عن سنة في نفس مجال العمل، وللراغبين يرجى التواصل مع الشركة بالاتصال على الأرقام التالية: 01129949113