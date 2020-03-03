وظائف

وظائف للنساء بـ شركة بوبا العربية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف للنساء بـ شركة بوبا العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03

وظائف للنساء بـ شركة بوبا العربية

في تخصص رياض الأطفال

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالشركة محافظة جدة، بمسمى (حاضنة أطفال).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه.

الوظائف الشاغرة :-

– حاضنة أطفال.

Advertisements

شروط التقديم :-

  • 1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
  • 2- درجة البكالوريوس في تخصص (رياض الأطفال) أو ما يعادلها بنفس المجال.
  • 3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

تابعنا على e5f8ca2778.jpg تواصل معنا على3df43cc290.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للنساء بـ شركة بوبا العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا