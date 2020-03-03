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2020-03-03 وظائف للنساء بـ شركة بوبا العربية في تخصص رياض الأطفال متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالشركة محافظة جدة، بمسمى (حاضنة أطفال). واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه. الوظائف الشاغرة :- – حاضنة أطفال. Advertisements شروط التقديم :- 1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (رياض الأطفال) أو ما يعادلها بنفس المجال.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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