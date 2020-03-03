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2020-03-03 وظائف بشركة المياه الوطنية للرجال والنساء عبر طاقات يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي أحياء مائية، وكيميائي)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل. واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه. الوظائف الشاغرة :- 1- أخصائي أحياء مائية: – درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (أحياء). 2- كيميائي: – درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (كيمياء). Advertisements شروط التقديم :- 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط). تاريخ التقديم :- متاح الآن، وينتهي بتاريخ 2020/04/02م. رابط التقديم :- 1- أخصائي أحياء مائية: اضغط هنا 2- كيميائي: اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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