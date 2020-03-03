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2020-03-03 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك العربي الوطني يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - جدة أعلن البنك العربي الوطني عن توفر وظائف مالية في جدة بمسمى – محلل الائتمان – واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه. الوظائف الشاغرة :- – محلل الائتمان Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في المالية / التمويل / المحاسبة. – خبرة 8 سنوات. – مهارات الحاسوب. – مهارات الاتصال الشفوي والكتابي. – مهارات تنظيمية قوية. – مهارات تحليل البيانات المالية وتحليل التدفق النقدي. – القدرة على هيكلة المرافق وتقييم المخاطر في مختلف الصناعات. مهام الوظيفة :- – تقديم المساعدة والدعم الكاملين والاستباقيين لمدير العلاقات خاصة في إعداد مقترحات الائتمان وأي مشكلات ائتمانية، أيضًا لفهم سياسات البنك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والالتزام بها تمامًا ، وسياسات وإجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملية الموافقة على الائتمان. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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