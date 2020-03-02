وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده للتجزئة

2020-03-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير- بنده حي عليشة (الرياض).

. كاشير- بنده حي المنصورة (الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده حي البديعة (الرياض).

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. كاشير- هايبر بنده خريص مول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كبير موظفين المشتريات (جدة).

. مطور مستودع البيانات (جدة).

. مطور ذكاء الأعمال (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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