- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده للتجزئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده للتجزئة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. كاشير- بنده حي عليشة (الرياض).
. كاشير- بنده حي المنصورة (الرياض).
. موظف خدمة خضار- بنده حي البديعة (الرياض).
. كاشير- هايبر بنده خريص مول (عدد وظيفتين/ الرياض).
. كبير موظفين المشتريات (جدة).
. مطور مستودع البيانات (جدة).
. مطور ذكاء الأعمال (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده للتجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.