- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة- المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس وحدة- الخدمات الإلكترونية والتطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.
. خبير اقتصادي أول (عدد 3 وظائف): درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص علم الاقتصاد.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.