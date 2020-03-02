وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

2020-03-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة- المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس وحدة- الخدمات الإلكترونية والتطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

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. خبير اقتصادي أول (عدد 3 وظائف): درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص علم الاقتصاد.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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