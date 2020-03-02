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#وظائف شاغرة بشركة السلام لصناعة الطيران
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، المتخصصة بمجال صيانة الطائرات التجارية والعسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل لدى بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الخدمات الأمنية.
– طيار.
– مدرس محركات نفاثة.
– مشغل أجهزة المضخات والإطفاء.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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