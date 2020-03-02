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2020-03-02 وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإلكترونية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل في المقر الرئيسي بالرياض، والمطلوب شغلها عن طريق التعيين والتعاقد، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . طبيب نائب- طب أسرة أسنان (للنساء). . طبيب مقيم- طب أسنان (للنساء). . فني- مساعد طبيب أسنان (للنساء). . مساعد صحي (للرجال). . أخصائي طب طوارئ (للنساء). . فني تمريض (للنساء). Advertisements . فني تمريض (للرجال). وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – الحصول على ترخيص سارٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. – ألّا يقل معدل المتقدم عن (جيد) لآخر مؤهل علمي. – اجتياز المقابلة الشخصية. – الحصول على شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني ساري المفعول. وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني: (هنا)، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس 10 رجب 1441هـ الموافق 5 مارس 2020م عند الساعة 02:00 مساءً. ولمعرفة تفاصيل أكثر الدخول، على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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