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170 وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة البيئة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر عدد (170) وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة السلوك.
– ألّا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.
– توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
– توفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.
– الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.
– ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
– الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من تاريخ 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م، وذلك لمدة (10) أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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