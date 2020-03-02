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2020-03-02 أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن فتح التسجيل ببرامج نُخب التدريبية لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير متابعات الخليج 365 - الرياض تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في برامج نخب التدريبية، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك بالمسميات التالية: – الشروط عامة : Advertisements أن يكون التقديم لخريجي عام 1418 هـ وما بعده أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم معادلة الشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج إرفاق ( إفادة تخرج) من الجامعة أو سجل أكاديمي يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج . – للاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط ( تعرّف على شروط القبول في برامج #نُخب التدريبية، المقدمة من أكاديمية #الصندوق_الصناعي.#نُمكّن_لنصنع pic.twitter.com/wE4jNLpO0y — الصندوق الصناعي︱SIDF (@SIDFSA) March 1, 2020 ) – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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