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2020-03-02 33 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء عبر طاقات لحديثي التخرج ولذوي الخبرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أمريكان إكسبرس السعودية عن توفر 33 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس (للرجال والنساء) حديثي التخرج ولذوي الخبرة ، وفق المسميات التالية : Advertisements مدير علاقات عامة / للنساء / الرياض

مدير علاقات عامة / وظيفتان / للرجال / الرياض

مدير علاقات عامة / للرجال / جدة

مدقق داخلي / للرجال والنساء / الرياض

محقق مالي / للرجال / الرياض

أخصائي تطوير المنتجات المالية / للرجال والنساء / الرياض

مستشار قانوني / للرجال والنساء / الرياض

موظف خدمات الديون / للرجال / الرياض

موظف خدمات الديون / للرجال / جدة

مساعد حسابات / للنساء / الرياض

ممثل خدمة العملاء / 6 وظائف / للرجال والنساء / الرياض

مندوب مبيعات / عدد 10 وظائف / للنساء / الخبر

مساعد إداري / عدد 4 وظائف / للرجال والنساء / الرياض

فني دعم تقنية المعلومات / للرجال والنساء / الرياض

كاتب حسابات / للرجال والنساء / الرياض – الشروط العامة: سعودي / سعودية الجنسية.

الأفضلية لمن يجيد اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي. – للمزيد من التفاصيل والتقديم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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