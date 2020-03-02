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2020-03-02 الجمارك السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة وبرنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف لحملة درجة البكالوريوس ، للعمل وفق المسميات التالية : 1 – موظف أمن وحماية سعودي الجنسية.

شهادة الثانوية العامة ( كحد أدنى).

العمر لا يزيد عن 28 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك.

لائقًا صحيًا وبدنيًا وفقًا للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية. 2 – برنامج أمين ( برنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف) Advertisements مدة البرنامج 12 شهراً

سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) في أي تخصص ذو علاقة بالبرنامج.

العمر لا يزيد عن 30 سنة

الإلمام باللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا وقراءة).

اجتياز المقابلة الشخصية وإكمال متطلبات التدريب الأخرى.

اجتياز الفحص الطبي. – المميزات: راتب شهري.

التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية.

تأمين طبي للموظف وأسرته.

تأمين طبي للوالدين. – ملاحظات عامة: لن يتم النظر لأي مرشح لا يستوفي جميع المتطلبات. سيتم إبعاد أي مرشح يقوم بإدخال معلومات غير صحيحة. قبول العمل بأي منفذ من منافذ المملكة شرط أساسي لدخول البرنامج. في حال اكتمال العدد المطلوب سيتم الاحتفاظ ببقية المرشحين للوظائف المستقبلية. البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الأساسية التي سيتم استخدامها. – التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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