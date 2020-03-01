وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2020-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

Advertisements

– منسق برنامج التدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة الصحية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر