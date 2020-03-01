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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق وحدة السكتة الدماغية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمريض.
– سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، أو السكرتارية التنفيذية، أو إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية).
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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