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وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات

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2020-03-01

وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي- والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية ، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. أخصائي التنظيف الكيميائي والمختبر: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكيميائية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مخطط- تخطيط متطلبات المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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