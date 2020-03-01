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وظائف نسائية شاغرة بفروع عبداللطيف جميل للتمويل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مسؤول حسابات عملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وجازان.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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