وظائف إدارية شاغرة بمعهد خدمات البترول

2020-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي التدقيق الداخلي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو مجالات تقنية المعلومات).

– مستشار طلاب وتدريب (عدد وظيفتين للسعوديين/ الخفجي): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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