وظائف هندسية شاغرة بشركة بترو رابغ

2020-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

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. رئيس قسم- دعم الهندسة الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. أخصائي مهندس- أنظمة الأنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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