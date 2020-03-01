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وظائف شاغرة لدى شركة ديافرم في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من خميس مشيط، والخبر، ووادي الدواسر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف عيادة (خميس مشيط).
– صيدلي إكلينيكي (الخبر).
– مشرف عيادة (وادي الدواسر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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