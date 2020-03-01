وظائف شاغرة للمضيفين في الخطوط السعودية

2020-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

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وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع إجادة اللغة الإنجليزية، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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