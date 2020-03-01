وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

2020-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خدمة عملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو العلاقات العامة، أو الصحافة، أو الأدب العربي/ اللغة).

Advertisements

– محلل أداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإدارة).

– رئيس قسم قنوات الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو العلاقات العامة، أو الصحافة، أو الأدب العربي، أو اللغة).

– أخصائي شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الحاسوب، أو نظم المعلومات الحاسوبية، أو هندسة حاسوب، أو هندسة برمجيات، أو هندسة شبكات).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 7 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر