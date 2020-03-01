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2020-03-01 وظائف شاغرة للنساء بشركة الشايع الدولية للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل في مدينة الرياض لماركة فكتوريا سيكرت، بمسمى (بائعة). واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف الشاغرة :- – بائعة. مكان العمل :- – الفيصلية مول. ساعات العمل :- Advertisements – عدد 8 ساعات – 6 أيام في الأسبوع. تاريخ المقابلات:- يوم الخميس بتاريخ 1441/07/10هـ الموافق 2020/03/05م (من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً). موقع المقابلات :- في (مدينة الرياض) فرع فكتوريا سيكرت المتواجد في غرناطة مول – البوابة الرئيسية. تنبيه هام :- يجب إحضار السيرة الذاتية مطبوعة + صورة من الهوية. التقديم من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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