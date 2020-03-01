وظائف للرجال والنساء بـ المجلس النقدي الخليجي

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المجلس النقدي الخليجي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال والنساء) لذوي الخبرة بمجال تقنية المعلومات، للعمل بالمجلس في العاصمة الرياض، بمسمى (مدير تطبيقات تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير تطبيقات تقنية المعلومات

شروط التقديم :-

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1- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

تاريخ التقديم :-

من اليوم الأحد بتاريخ 2020/03/01م

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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