الحج والعمرة تعلن ترشيح 12 متقدماً ومتقدمة للوظائف الإدارية

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عدد (4) مرشحين و(8) مرشحات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة والمعلن عنها بتاريخ 17 / 06 / 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 07 / 07 / 1441هـ على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حي الحمراء وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم مصطحبين معهم الوثائق التالية:

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أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذات خلفية بيضاء.

العنوان الوطني.

الحساب البنكي.

أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة الى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقاً.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وللاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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