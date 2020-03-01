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2020-03-01 وظائف للجنسين بـ المستشفى السعودي الألماني من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر ( 5 ) وظيفة شاغرة ( للرجال والنساء ) ، للعمل في منطقة عسير / خميس مشيط ، بمسمى (أخصائي علاج طبيعي) ، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي : الشروط:

1 – سعودي / سعودية الجنسية.

2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علاج طبيعي Advertisements 3 – لا يشترط توفر خبرة سابقة – وصف التدريب : تخطيط برامج إعادة التأهيل وتنفيذها لتحسين القدرة على الحركة، وتخفيف الآلام، وزيادة القوة، وتحسين أو تصحيح حالات الإعاقة الناجمة عن الإصابات أو الأمراض أو الاضطرابات. – للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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