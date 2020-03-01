27 وظيفة إدارية وهندسية بـ الهيئة العامة للنقل

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر 27 وظيفة إدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة (الرياض، والدمام، وجدة)، بالمسميات التالية (مُساعد إداري، وسكرتير، ومهندس صناعي، ومهندس مدني، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، ومهندس سلامة، ومستشار قانوني، وأخصائي اقتصادي، ومراقب أنشطة نقل، ومدير إدارة العقود والمشتريات، وباحث مشتريات وعقود، وأخصائي عقود ومناقصات).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2020/03/01م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2020/03/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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