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وظائف شاغرة في السعودية للكهرباء

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2020-03-01

وظائف شاغرة في السعودية للكهرباء

للعمل بالمركز الرئيسي بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

الشركة السعودية للكهرباء تعلن عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة بمجال التسويق، للعمل بالمركز الرئيسي للشركة بالرياض، بمسمى (مُمثل التسويق والاتصالات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه

الشروط المطلوبة :-
1- درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (التسويق).
2- لحملة البكالوريوس (خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التسويق)، ولحملة الماجستير (خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق).
3- يمتلك تدريب مخصص في العلامات التجارية للشركات.
4- خبرة في استخدام أدوات التسويق المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وبحوث السوق، ومراقبة وسائل الإعلام، و(Google Analytics)، وغيرها.

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تاريخ التقديم :-
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

 

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