وظائف شاغرة : لجميع المؤهلات| مئات الوظائف المعلنة بنشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مارس 2020

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة عن توافر الأف فرص العمل الشاغرة للذكور و الأنات، لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، بمرتبات مجزية تبدأ من 1450 جنية إلى 6000 جنية، وذلك خلال نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة للتشغيل لشهر مارس 2020، ونتابع الآن نشر عدد من الوظائف الشاغرة والمعلنة بنشرة وظائف وزارة القوى العاملة لشهر مارس .

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مارس 2020

تعلن شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة ” 18 شارع توكل – جسر السويس – القاهرة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، كالتالي: –

مطلوب عدد 45 مندوب مبيعات مؤهل عالي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 40 سائق رخصة ” أولى وثانية وثالثة” خبرة، وان لا زيد السن عن 45 سنة، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 20 عامل مخازن، مؤهل متوسط، ويشترط السن 30 سنة، براتب 2500 جنية.

ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01201119868

تعلن المجموعة العربية للأمن والحراسة 10 شارع أسامة بن منقذ متفرع من شمس الدين الذهبي، عن حاجتها إلى شغل وظائف أفراد امن بمرتبات مجزية، للعمل فورا بمواقع الشركة كالتالي:-

مطلوب عدد 50 فرد امن، للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة براتب 2850 جنية. مطلوب عدد 30 فرد امن للعمل بالعين السخنة، براتب 2550 جنية. مطلوب عدد 10 فرد امن، للعمل بالقاهرة، والراتب يحدد حسب ساعات العمل.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، والسن من 21 إلى 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وسكن ومواصلات وحوافز، وللراغبين يرجى التواصل مع الشركة بالاتصال بالأرقام التالية: 01024552439

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وظائف آخري:-

تعلن شركة الفرجاني هايبر ماركت 40 شارع نصوح – الزيتون – أمام شركة المياه محطة مترو حدائق الزيتون، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، وتفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

مطلوب عدد 50 محاسب من الجنسين، براتب 2800 جنية. مطلوب عدد 200 كاشير، مؤهل عالي أو فوق متوسط، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 200 منسق ممرات مؤهل متوسط براتب 2350 جنية.

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ولتواصل بالشركة يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01222777251 – 01100781116