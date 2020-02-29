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وظائف إدارية شاغرة في الأرصاد والتقديم عبر جدارة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.
مواعيد تقديم الطلبات:
وقالت الأرصاد: إن التقديم يبدأ الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 6/ 7/ 1441هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 10/ 7/ 1441هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.
آلية التقديم من قبل (المتقدمين):
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رابط التقديم على الإنترنت
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الفترة الزمنية للتقديم
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إيضاحات
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www.mcs.gov.sa
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من
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إلى
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فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة
|6/ 7/ 1441هـ
|10/ 7/ 1441هـ
- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:
- خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
- الوظائف المعلن عنها للمرتبة (السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
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