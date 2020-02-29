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2020-02-29 وظائف للرجال والنساء بمجموعة سليمان الحبيب عبر طاقات للعمل في منطقة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء )، للعمل في منطقة الرياض، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التفاصيل التالية : 1 – مسمى الوظيفة : مترجم ( وظيفتان ) Advertisements درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / لغات وترجمة – إنجليزي .

لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة . – الوصف الوظيفي : ترجمة الكلام والنصوص المكتوبة من لغة إلى أخرى، وضمان الحفاظ على نزاهة ومعنى الوسائط المرجعية الأصلية. – للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) 2 – مسمى الوظيفة : مسؤول المشتريات ( 3 وظائف ) درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم الإدارية .

لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة . – الوصف الوظيفي : دعم تنفيذ أنشطة الشراء في المنشأة، وتجهيز المشتريات، وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات، والتنسيق مع الموردين. للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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