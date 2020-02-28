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2020-02-28 وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم معلومات الكمبيوتر، المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية، تقنية المعلومات، أمن تقنية المعلومات)؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام. وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مطور قاعدة بيانات. – مطور تطبيقات. – مسؤول قاعدة البيانات. Advertisements – أخصائي نظم. – أخصائي أول المعلوماتية الصحية. – أخصائي الأمن السيبراني. وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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