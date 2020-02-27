- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة كنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة كنان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة كنان، المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والعقارية والمراكز التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير مول (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو التسويق، أو الإدارة).
. أخصائي- تسويق مولات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التصميم الجرافيكي، أو إدارة الأعمال).
. مدير- الإنشاءات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة كنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.