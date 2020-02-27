19 وظيفة شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن

2020-02-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية والتدريبية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والجبيل، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني نجارة- سفن (الجبيل).

. مشرف فني التسليح- التايفون (الطائف).

. فني صيانة الأنظمة الكهربائية (تبوك).

. أخصائي البيانات/ نظم الدعم الهندسي- التايفون (الطائف).

. مدرب طيران- الهوك (تبوك).

. مدير سلامة المنتج (الرياض).

. أخصائي إدارة الطلب (الطائف).

. مشرف التسلح- التايفون (الطائف).

. مدير العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

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. مدير أنظمة الدعم الأرضي (الطائف).

. مدير العمليات- برنامج المقاييس والمعايرة (الظهران).

. مشرف/ فني تصنيع الطائرات- التايفون (الطائف).

. مدير المشتريات (الرياض).

. مراقب أعمال السفن (الجبيل).

. فني إلكترونيات طيران (الرياض).

. فني صيانة (الرياض).

. مدرب/ معلم إلكترونيات طيران (الرياض).

. مشرف دعم/ فني ميكانيكا وكهرباء- معدات أرضية (الطائف).

. مدرب/ معلم الملاحة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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