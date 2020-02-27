شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 227 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (227) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة.

– شركة محمد هلال للتجارة.

– مستشفى المواساة.

– شركة العواد.

– مستشفى علي بن علي.

– شركة العيسائي للسيارات.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف إداري.

. أخصائي علاج طبيعي.

. منسق إدارة مخاطر.

. منسق موارد بشرية.

. موظف استقبال.

. فني أشعة.

. أخصائي سحب دم.

. محاسب.

. منسق فواتير.

. محضر قطع غيار.

. بائع قطع غيار.

. موظفة إدارية.

. موظفة سكرتارية.

. مساعدة محاسب.

. أخصائية شؤون موظفين.

. منسقة إدارية.

. منسقة موارد بشرية.

. أخصائية سحب دم.

. مسؤولة السلامة.

. محاسبة.

. موظفة استقبال.

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. أخصائية أشعة.

. أخصائية مختبر.

. صيدلي.

. أخصائية معالجة تنفسية.

. فنية طب أسنان.

. أخصائية طب طوارئ.

. أخصائية مكافحة عدوى.

. طبيبة عامة.

. طبيبة جراحة.

. مشرفة تمريض.

. ممرضة.

. مساعدة ممرض.

. مشرفة تعقيم.

.أخصائية رواتب.

. سكرتيرة طبية.

. مشرفة تسويق.

. مسؤولة علاقات مرضى.

. منسقة موافقات طبية.

. موظفة كول سنتر.

. موظفة مكتب الدخول.

. فنية سجلات طبية.

. مديرة مناوبة.

. مديرة عيادات.

. مديرة جودة.

. مديرة مالية.

. مسؤولة مستودع.

. مسؤولة مشتريات.

. موظفة حضانة.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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