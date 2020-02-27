وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

2020-02-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة تطوير السياسات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، القانون، نظم المعلومات، تقنية المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.

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– أخصائي إدارة الأبحاث: درجة الماجستير في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة التنفيذ: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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