وظائف فنية شاغرة بشركة السيف القابضة

2020-02-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سائق معدات ثقيلة (الرياض).

. سائق معدات خفيفة (الرياض).

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. مشغل عمليات الصيانة (الرياض).

. فني- الجهد المنخفض (تبوك).

. مشغل مساعدة مكاتب (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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