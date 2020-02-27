وظائف شاغرة : وظائف شاغرة| شركة أولاد رجب تعلن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف برواتب مُجزية

أعلنت شركة أولاد رجب عن وجود وظائف شاغرة بالشركة وفتح باب التقديم للعديد من الوظائف والتخصصات، مؤكدة توفير فرص عمل كثيرة للشباب خلال شهر فبراير من عام 2020 الجاري، ونُقدم لكم خطوات وطريقة التقديم في الوظائف المُتاحة والتي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة.

وظائف شاغرة “بشركة أولاد رجب” نُقدم خطوات وطريقة التقديم بالوظيفة

وأكدت شركة أولاد رجب عن حاجاتها لكوادر شابه في فروعها المختلفة بالتخصصات التالية :

مديرين أقسام ومشرفين أقسام لديهم خبرة سابقة في المجال وكاشير وموظف FMC ومراقب مخزون ومنسقين ممرات وموظف أمن ومراقب كاميرات وبائع بقاله وبائع لحوم ومنسق مخزن وموظف خدمات وبائع خضروات وفاكهة وسائقين رخصه مهنية (أولى – ثانية – ثالثة) وسائق بفسبا خاصة وبائع مخبوزات وخباز (شرقي – غربي) وموظف بارستا.

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ومن جانبها أعلنت الشركة عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات العليا، ويجب ألا يقل السن عن 18 عاماً وألا يزيد عن 40 عاماً، بالإضافة إلى توفير تأمين صحي خاص وتأمين اجتماعي وتأمين على الحياة ورواتب شهرية مُجزية وحوافز وفرص للترقي بالشركة، ويتم التقديم بالوظيفة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة واختيار الوظيفة المناسبة والتسجيل بها من خلال الرابط التالي :

https://cutt.us/HoH4a

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