وظائف شاغرة : وظائف خالية| جامعة بدر تعلن عن توفير فرص عمل للمؤهلات العليا.. إعلان 23 فبراير 2020

أعلنت جامعة بدر بمحافظة القاهرة عن وجود وظائف خالية في إعلانها بتاريخ 23 فبراير من عام 2020 الحالي، مؤكدة فتح باب التقديم لشغل الوظائف المطلوبة للمؤهلات العليا بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، فقد قامت الجامعة بتحديد التخصصات المُتاحة والمطلوب توافرها في المُتقدمين لشغل الوظائف الموجودة بالإعلان.

وظائف خالية بجامعة بدر للمؤهلات العليا بإعلانها الحديث 23 فبراير 2020

وأكدت جامعة بدر BUC بالقاهرة الكبرى عن حاجاتها لكوادر تملك مؤهلات عليا بالتخصصات التالية :

1- أخصائي تعيين وتوظيف

2- أخصائي شئون عاملين ( حضور وانصراف وإجازات)

على أن تتوفر بعض الشروط في الراغب بالتقديم في الوظيفة، بحيث أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المطلوبة، بالإضافة إلى درايته الكاملة والتامة بقانون وقواعد العمل ومتطلباته، بجانب الدراية التامة بعملية الاستقطاب والاختيار وعمل المقابلات الشخصية.

Advertisements

أعلن مسئولي جامعة بدر عن وظائف خالية تتضمن العديد من الشروط الإضافية لمن يتقدم لشغل الوظائف المُعلن عنها، بشرط إجادته الكاملة على برامج الأوفيس ” Word – Excel – Powerpoint ” المطلوبين في طبيعة العمل، والتمكن بشكل كبير من اللغة الإنجليزية، وأن يكون حسن المظهر العام، ويفضل أن يكون المُتقدم من المناطق التالية :

مصر الجديدة، مدينتي، مدينة نصر، العبور، الرحاب أو الشروق.

ويتم التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

أقرأ أيضاً :

وظائف شاغرة| شركة أولاد رجب تعلن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف برواتب مُجزية

«وظائف خالية» جهاز رعاية وتشغيل الشباب يُعلن عن توفير فرص عمل لجميع المؤهلات