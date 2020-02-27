وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة “حديد المصريين” تعرف على التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت شركة حديد المصريين عن وجود وظائف خالية بالشركة في الوقت الحالي، فقد أكد مسئولي الشركة على فتح باب التعيين لشهر فبراير من عام 2020 الحالي بشكل رسمي، وتم تحديد التخصصات المُتاحة لدى الشركة وكذلك طريقة التقديم لشغل العديد من الوظائف المتوفرة بالإعلان.

وظائف خالية بشركة “حديد المصريين”.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

وأوضحت شركة حديد المصريين حاجاتها للتخصصات التالية :

مهندس جودة ومهندس مواد ومهندس صيانة ومشرف مناولة مواد وملاحظ صيانة وأخصائي لوجيستك وأخصائي تسويق وأخصائي شئون إدارية وأخصائي مشتريات ومندوبين مبيعات ومشرفي مبيعات ومشرفي حراريات بالإضافة إلى فنيين بتخصصات مختلفة.

وأكدت الشركة على ضرورة توافر خبرة لا تقل عن سنتين لمهندسي الصيانة وخبرة 8 سنوات لمشرفي الحراريات، أما عن مندوب المبيعات يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالي وحسن المظهر ويُفضل امتلاكه سيارة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لدى مشرف المبيعات وأن يكون حاصل على مؤهل عالي وحسن المظهر ويُجيد العمل على برامج ” Word – Excel – Power point “.

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ويتم التقديم عن طريقة إرسال السيرة الذاتية للمُتقدم لشغل الوظيفة وصورة من الرقم القومي على البريد الإلكتروني الخاص بشركة حديد المصريين التالي :

[email protected] أو [email protected] أو [email protected]

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